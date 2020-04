Im Spiel «GTA V: Online» tanzen Sie als Hakan in der Disco, laufen durch die Gegend und begegnen in der virtuellen Welt anderen Spielern. Lässt sich so der fehlende soziale Kontakt kompensieren?

Zumindest lässt sich so Spass haben! Ich bin begeistert von dieser Form des Spielens. Es ist wie ein virtuelles Thea­ter, in dem jeder seine Rolle spielt. Für mich als Schauspieler ist das perfekt. Und sicherlich ist es, wenn auch reduziert, eine Form von sozialem Kontakt.