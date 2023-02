Lilly Becker vermiest Boris die Berlinale-Party

Lilly Becker kritisiert ihren Noch-Ehemann

Etwas weniger rosig schaut die Welt hingegen für Lilly Becker (46) aus, zumindest was die Beziehung zu ihrem Noch-Ehemann Boris betrifft. Nachdem Becker mehrmals in Interviews erwähnte, dass er durch seinen Aufenthalt im Gefängnis geläutert wurde und diese Zeit sein Leben positiv veränderte, sie das Lilly nicht ganz so. In der «Bild» rechnet sie mit ihrem Ex ab. «Nein. Das Gefängnis hat keinen besseren Menschen aus Boris gemacht», liess sie in der Zeitung verlauten. «Boris lebt in seiner Welt, in der sich alles nur um Boris Becker dreht.»