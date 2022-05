Britney Spears rechnet mit ihrem Vater ab

«Er ruinierte den tiefsten Kern meiner Existenz»

In einem leidenschaftlichen Post, den die Sängerin am Dienstag auf Instagram veröffentlicht hat, erklärt sie, ihr Vater habe dafür gesorgt, dass sie sich hässlich fühle. Der «psychologische Schaden» durch ihn werde immer da sein. Zu einem Schwarz-Weiss-Foto aus ihrer Kindheit schreibt sie weiter: «Mit 13 fühlte ich mich eigentlich ganz hübsch». In Anspielung auf ihre persönlichen Probleme in früheren Jahren fährt sie fort: «Ich glaube, meine rebellischen Tage waren der Tatsache geschuldet, dass ich immer perfekt und hübsch sein musste ... Dann trieb ich es zum Äussersten und wurde wild und frech ...», so Spears.