Britney Spears wird vor Gericht aussagen

Bisher hat Britney Spears, 39, vor allem ihre Anwälte sprechen lassen, wenn es um den Vormundschaftsstreit mit ihrem Vater Jamie Spears, 68, geht. Nun will die Popsängerin persönlich vor Gericht aussagen, wie die «New York Times» berichtet. Spears' Anwalt sagte demnach am Dienstag in Los Angeles, dass die Sängerin um eine Anhörung gebeten habe, «bei der sie sich direkt an das Gericht wenden kann».