Britney Spears zeigt ihre Vorfreude auf Weihnachten

Auch vor dem Weissen Haus in Washington wird es weihnachtlich! Die Riesentanne wurde mit einer Kutsche vor den Regierungssitz des US-Präsidenten transportiert und dort von First Lady Jill Biden, 70, herzlich in Empfang genommen, wie die Bilder des Anlasses zeigen. Dabei konnte sie beim Aufbau des Baumes auf familiäre Unterstützung zählen: Auch ihr Stiefsohn Hunter und dessen Sohn Beau waren mit dabei. Was das Schmücken angeht, wird ihnen aber noch ordentlich viel Arbeit bevorstehen – oder wohl eher den Angestellten. Wir sind gespannt, wie dieser Baum dann voller Kugeln und Dekoration aussehen wird.