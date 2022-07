Carlos Santana erleidet Ohnmachtsanfall

Carlos Santana (74) ist am Dienstag während eines Auftritts auf der Bühne des Pine Knob Music Theatre in Clarkston, Michigan, ohnmächtig geworden. In einem Statement, das in einem Instagram-Post auf dem offiziellen Account des Musikers zu lesen ist, erklärte Santanas Manager Michael Vrionis, dass der Gitarrist sechs weitere Shows seiner Tour «zum Schutz seiner Gesundheit» verschieben muss. «Die Ärzte haben Mr. Santana empfohlen, sich auszuruhen, um sich vollständig zu erholen», sagte der Sprecher und fügte an: «Carlos geht es gut und er freut sich darauf, bald wieder auf der Bühne zu stehen. Er braucht nur Ruhe.»