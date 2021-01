Da werden die Männer fast zur Nebensache

Dann können wir ja beruhigt sein. Auf dem offiziellen Familienfoto wirken Mutter und Tochter jedenfalls sehr harmonisch. Prinzessin Gabriella schmiegt sich in ihrem zartrosa Kleidchen an ihre Mutter, an ihren Mundwinkeln ist ein angedeutetes Lächeln erkennbar.