Aus der Traum vom Tanz-Champion. Am vergangenen Freitag nahm sich die Hoffnung auf die Sieger-Trophäe von «Let's Dance» an Christinas (32) Nachnamen ein Vorbild und löste sich für die Profitänzerin und ihren Tanzpartner Mike Singer (22) in Luft auf. Die Verlobte des Schweizer Sängers Luca Hänni (27) und der deutsche Sänger mit kasachischen Wurzeln erhielten in der achten Folge leider nicht genug Anrufe aus dem Publikum und mussten sich daher verabschieden.