Claudia Effenberg präsentiert ihren neuen Look

Ihre Botschaft an die Kritiker

Jedoch scheint es einen Wermutstropfen zu geben: Neben den begeisterten Kommentaren finden sich unter ihren Instagram-Posts immer wieder Stimmen, die ihre Benutzung von Schönheitsfiltern kritisieren. Wohl deshalb sah sich Effenberg genötigt, in ihrem darauffolgenden Beitrag ungefiltert vor die Kamera zu treten – und ihren Kritikern wortwörtlich den Mittelfinger zu zeigen. «So, ohne Filter für die ganzen Spackos», so die harschen Worte des Reality-Stars.