Cumberbatch wird mit Stern auf dem Walk of Fame geehrt

Benedict Cumberbatch selbst dankte in seiner Rede unter anderem seinen Eltern – er ist der Sohn des Schauspielerpaars Timothy Carlton (82) und Wanda Ventham (86) – schlug aber auch ernste Töne an. Er sprach über die Opfer der Corona-Pandemie, die Klimakrise – und natürlich auch über den Krieg in der Ukraine. Seine Gedanken seien bei den Menschen in dem von Russland angegriffenen Land. Aber er unterstütze auch die Russen, die sich gegen den Krieg äussern.