Daniel Küblböck offiziell für tot erklärt

Seit September 2018 gilt Daniel Küblböck als vermisst. Nun hat das Amtsgericht Passau den früheren «DSDS»-Kandidaten offiziell für tot erklärt. Die Pressestelle bestätigte der Nachrichtenagentur spot on news: «Der Beschluss des Amtsgerichts Passau vom 22.02.2021 betreffend die Todeserklärung des Herrn Daniel Kaiser-Küblböck wurde am 09.03.2021 in der örtlichen Tageszeitung (Passauer Neue Presse) öffentlich bekannt gemacht.»