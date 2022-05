Wandsworth-Wärter nehmen Insassen «jede Würde»

Das erwartet Boris Becker im englischen Gefängnis

Boris Becker muss zweieinhalb Jahre Haft absitzen. Am vergangenen Freitag wurde er in seine erste Haftstation, das Wandsworth Prison in London gebracht. Noch ist unklar, ob Becker seine volle Strafe dort absitzen muss, aber prickelnd sehen die Aussichten in diesem Gefängnis nicht aus.