Das erwartet das Publikum an den Filmfestspielen von Cannes

Filme, auf die man sich freuen darf

In das Rennen um die begehrte Goldene Palme von Cannes treten in diesem Jahr wieder einmal Filme aus aller Welt gegeneinander an. Unter anderem erhoffen sich Ali Abbasi mit «Holy Spider», David Cronenberg mit «Crimes of the Future», Jean-Pierre und Luc Dardenne mit «Tori and Lokita» und Claire Deni mit «The Stars at Noon» eine Chance auf die Trophäe. Cronenbergs Sci-Fi-Horror wird bereits von Filmfans auf der ganzen Welt mit Spannung erwartet und fährt mit einer hochkarätigen Besetzung auf – Kristen Stewart und Viggo Mortensen dürfen das Publikum zum Gruseln bringen. Aber Achtung: Der Film soll angeblich nichts für schwache Nerven sein und durchaus verstörend wirken.