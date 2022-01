Nun startet am Freitag, 21. Januar 2022, bereits die 15. Staffel des Dschungelcamps auf RTL und wieder wurde eine Horde B-Promis eingeflogen, die sich in verschiedenen Dschungelprüfungen zum Affen machen, eklige Dinge essen müssen und bei Mutproben über sich hinauswachsen sollen. Aufgrund der weltweiten Pandemie wurde das Camp dieses Jahr in Südafrika statt in Australien eingerichtet, wo es in die ebenso inszenierte Wildnis geht. Einer der zwölf wagemutigen Teilnehmer ist Lucas Cordalis, 54, der Sohn des ersten Dschungelkönigs. Er startete suboptimal: Wenige Tage vor Sendestart teilte der Musiker mit, dass er an Corona erkrankt sei und sich in eine zehntätige Quarantäne begeben muss. Aus der familiären Titelverteidigung dürfte also nichts werden.