Ohrwurm gefällig?

Das machen die Sommerhit-Sänger heute

Na, wie wäre es mit einem schönen, hartnäckigen Ohrwurm? Zum Beispiel «Ayyayaya coco jambo ayyayeah» oder «A Little bit of Monica in my life, a little bit of Rita by my side». Bitte schön! Und wo die herkommen, gibt es noch mehr. Wir klären auf, wie die Interpreten der grössten Sommerhits die letzten Jahre so verbracht haben.