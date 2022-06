Boris Becker verklagt Oliver Pocher

Derweil scheint es Boris Becker (54) in seiner Zelle in England entweder langweilig geworden zu sein oder der Knast reisst beim Ex-Tennis-Star alte Wunden auf. Stein des Anstosses ist ein Beitrag aus Pochers TV-Show «Pocher – gefährlich ehrlich», in dem er seinen Erzfeind Becker ins Lächerliche zog. Unter dem Motto «Make Boris rich again» sammelte Pocher für Spenden und übergab das Geld später tatsächlich an Boris Becker. Dieser fordert nun, dass der TV-Beitrag gelöscht wird. Oliver Pochers Anwältin Patricia Cronemeyer, die derzeit viel zu tun hat, sieht dafür keinen Anlass und sagt gegenüber «Bild»: «Herr Becker ist in keinster Weise in seinen Rechten, weder in seinem Recht am eigenen Bild noch seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt worden. Vielleicht wäre es – gerade aus heutiger Sicht – klüger gewesen, wenn Herr Becker diesen Rechtsstreit nicht angezettelt hätte.»