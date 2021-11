Weiter geht es mit einer Neujahrs-Ausgabe am 1. Januar (20:15 Uhr im ZDF), in der die «Traumschiff»-Crew nach Namibia reist. In dieser Folge wird Sarah Lombardi, 29, einmal mehr in die Rolle der Kabinen-Stewardess Tanja Lohmaier schlüpfen. Fashion-Bloggerin Caro Daur, 26, wird den Luxusdampfer zudem als Schauspielerin Paulina Winter betreten.