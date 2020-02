Das verbindet Renée Zellweger heute noch mit der Schweiz

Als sich Zellweger in die Traumfabrik aufmacht, hat sie ein Studium in englischer Literatur in der Tasche und als Barmaid so viel Geld verdient, dass es für Schauspielschule und Miete reicht. «Meine Eltern erzogen mich zur Selbstversorgung.» In L. A. dreht sie Werbespots, spielt auf kleinen Theaterbühnen, ehe sie Matthew McConaughey in einem Schauspielkurs kennenlernt. An seiner Seite hat sie die erste Hauptrolle – in «The Texas Chainsaw Massacre». Der Horrorfilm ist ihre Eintrittskarte für Hollywood. Im Casting zu «Jerry Maguire» wird sie 1996 Stars wie Winona Ryder, Bridget Fonda und Oscar-Preisträgerin Marisa Tomei vorgezogen.