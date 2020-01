Das waren die Aufreger bei den Golden Globes

Zu reden gaben aber nicht nur die Geehrten, sondern auch, was sie sagten. Russell Crowe, 55, etwa, der den Preis als bester Hauptdarsteller in einer Mini-Serie oder einem Fernsehfilm für «The Loudest Voice» erhielt, nutzte die Bühne für einen flammenden Klima-Appell – allerdings in Abwesenheit. «Die Tragödie in Australien basiert auf dem Klimawandel», liess Crowe von Laudatorin Jennifer Aniston, 50, verlesen. Crowe sei wegen der Buschbrände bei seiner Familie in Australien geblieben, so Aniston. Sie fuhr in dessen Namen fort: «Wir müssen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse handeln, weltweit unsere Arbeitskraft auf erneuerbare Energien umstellen und unseren Planeten als den einzigartigen und wunderbaren Ort respektieren lernen, der er ist.»