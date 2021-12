David Beckham schummelt sich fürs Foto gross

David Beckham, 46, lächelt zufrieden an der Seite seiner Gattin Victoria, 47, vor dem Weihnachtsbaum. Ebenfalls in festlicher Montur aufgereiht, strahlen die vier Kinder Cruz, 16, Brooklyn, 22, Harper, 10 und Romeo, 19. So präsentiert sich die Weihnachts-Karte 2021 des Beckham-Clans – Eine solche Erinnerung klebt man sich gerne ins Fotoalbum.