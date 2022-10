Diesen Stars mundet Walliser Wein

Das Hollywood-Paar Javier Bardem und Penélope Cruz posiert für ihn genauso wie Filmlegende Clint Eastwood – dabei ist Gérard-Philippe Mabillard Chef des Branchenverbands der Walliser Weine. Doch der Schweizer ist auch bekennender Film- und Fotografie-Liebhaber. Der 57-Jährige, der lange in der Uhrenindustrie gearbeitet hat, versammelt und bündelt seine drei Leidenschaften jetzt in einem Bildband. Darin setzt «GPM» Dutzende Schauspieler wie Gérard Depardieu oder Alba Flores genussvoll in Szene.