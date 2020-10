Demi Lovato schiesst mit neuem Song gegen Trump

Trump ist aber nicht der einzige Präsident, der mit musikalischem Gegenwind konfrontiert wurde. Legendär ist etwa Pinks «Dear Mr. President» für George W. Bush – ein offener Brief an den ehemaligen Präsidenten, in dem sie ihrem Ärger Luft macht. So wie es Lovato nun bei Trump tut, fragte sich Pink, ob Bush noch ruhig schlafen könne und sang: «Was sehen Sie, wenn Sie in den Spiegel schauen? Sind Sie stolz?»