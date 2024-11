Der Rachefeldzug von Elon Musk

Früher stimmte er für Clinton

Elon Musk wuchs ursprünglich in einem liberalen Haushalt in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria auf. Sein Vater Errol arbeitete als Elektromechanik-Ingenieur und sass für die Progressive Partei – die linke Opposition zum Apartheid-Regime in Südafrika – im Stadtparlament. Allerdings war Errol Musk ein jähzorniger Vater, der seine Kinder oft demütigte. Musk nennt ihn später «einen schrecklichen Menschen». Mit 18 Jahren zog Elon zu einem Cousin nach Kanada und half auf dessen Farm aus, bevor er fürs Studium der Physik und Wirtschaft nach Philadelphia, USA, zog. 2002 erwarb Musk – inzwischen mit Investitionen in Dotcom-Unternehmen Millionär geworden – die US-Staatsbürgerschaft und liess sich als unabhängiger Wähler registrieren. Selbst beschrieb er sich damals als «politisch moderat».