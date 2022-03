Der Rosenkrieg im Kardashian-West-Scheidungsdrama geht weiter

Der Scheidungskrieg zwischen Kim Kardashian (41) und Kanye West (44) geht weiter – und nach wie vor ist West der Angreifer. Der Musiker scheint einfach nicht über seine Ex hinweg zu kommen und ein besonders grosses Problem mit deren neuem Partner, dem Komiker Pete Davidson (28) zu haben. Kanye lässt in der Operation «Kim, komm zurück zu mir» fast nichts unversucht. So durfte der Reality-TV-Star sich an Valentinstag sogar über eine Pick-Up-Ladung voller Rosen von ihrem Ex freuen – oder sich davon belästigt fühlen.