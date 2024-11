Der schönste Italiener ist ein Berner

Während es in vielen Ländern keine Schönheitswettbewerbe mehr gibt, sind sie in Italien noch immer sehr beliebt. Seit 2010 wurde kein Mister Schweiz mehr gekürt, aber südlich der Alpen florieren Wettbewerbe wie Mister Italia, «Il Più Bello d’Italia» oder «I Bellissimi d’Italia». Bei Letzterem traten vor Kurzem über 100 Teilnehmer an, und Alessandro Spada (20) aus dem italienischen Avezzano in den Abruzzen holte sich die Krone. «Ich bin stolz auf den Titel und hoffe, dass er mir als Sprungbrett dient», sagt der 20-Jährige. «Ich habe hart für den Erfolg gearbeitet. Meine eiserne Disziplin in Bezug auf die Ernährung zahlt sich aus.»