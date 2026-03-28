Hollywood-Star Chuck Norris ist tot – und doch wird er im Netz wohl ewig weiterleben. Denn für Millionen ist der US-Schauspieler, der am 19. März im Alter von 86 Jahren gestorben ist, weit mehr als ein Actionheld. Er ist der Mann, über den die absurdesten Sprüche und Memes kursieren, etwa: «Chuck Norris schläft nicht. Er wartet.» Oder: «Der Tod hatte einst eine Nahtoderfahrung mit Chuck Norris.»
Um zu verstehen, wie er zum stilisierten Übermenschen wurde, muss man zurück zu seinen Wurzeln. 1940 in Oklahoma geboren, avanciert Norris bereits in den 60er-Jahren zum Kampfsportstar. 1967 sichert er sich erstmals den Karate-Weltmeistertitel im Mittelgewicht. Der Sprung auf die Leinwand folgt in den 70ern – unvergessen bleibt sein Duell gegen Bruce Lee in «Way of the Dragon». Mit der TV-Serie «Walker, Texas Ranger» zementiert er in den 90ern schliesslich sein Image als stoische Prügel-Ikone.
Aufstieg zum Internetphänomen
Mitte der 2000er verbreiten sich in Internetforen die sogenannten «Chuck Norris Facts» – übertriebene Einzeiler, die seine Leinwandfiguren ins Göttliche überhöhen. Privat gibt sich Norris weniger ironisch: ein strenggläubiger Christ, politisch klar rechts und treuer Unterstützer republikanischer Kandidaten.
Den Meme-Kult nimmt er dennoch mit Humor. Nur wenige Tage vor seinem Tod postet er ein Trainingsvideo zu seinem 86. Geburtstag und kommentiert es ganz im Stil der Legende: «Ich werde nicht älter. Ich steige einfach ein Level auf.»
Hier einige der besten und legendärsten Sprüche über Chuck Norris:
Wenn Chuck Norris Liegestütze macht, drückt er die Welt nach unten.
Die Schweiz ist nur deshalb neutral, weil sie noch nicht weiss, auf welcher Seite Chuck Norris steht.
Chuck Norris hat ein Grizzlybärenfell in seinem Schlafzimmer. Der Bär ist nicht tot, er hat nur Angst, sich zu bewegen.
Chuck Norris wurde an einen Lügendetektor angeschlossen – die Maschine hat alles gestanden.
Chuck Norris rasiert sich nicht. Er schärft die Klinge an seinem Bart.
Chuck Norris wählt keine falsche Nummer. Du besitzt das falsche Telefon.
Der Bart von Chuck Norris verdeckt kein Kinn, sondern eine weitere Faust.
Wenn Chuck Norris ins Wasser fällt, wird er nicht nass. Das Wasser wird zu Chuck Norris.
Chuck Norris hat auf unendlich gezählt – zweimal.