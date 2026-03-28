Um zu verstehen, wie er zum stilisierten Übermenschen wurde, muss man zurück zu seinen Wurzeln. 1940 in Oklahoma geboren, avanciert Norris bereits in den 60er-Jahren zum Kampfsportstar. 1967 sichert er sich erstmals den Karate-Weltmeistertitel im Mittelgewicht. Der Sprung auf die Leinwand folgt in den 70ern – unvergessen bleibt sein Duell gegen Bruce Lee in «Way of the Dragon». Mit der TV-Serie «Walker, Texas Ranger» zementiert er in den 90ern schliesslich sein Image als stoische Prügel-Ikone.