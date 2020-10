Egal, was Meghan Markle tut und sagt: Es wird bewertet, analysiert und kritisiert. In den Medien, in Online-Kommentarspalten und auf den sozialen Medien. Nun spricht die Herzogin im virtuell abgehaltenen «Most Powerful Women Next Generation Summit» des Fortune Magazine über Social Media und wie sie mit den sozialen Netzwerken umgeht. Nämlich gar nicht. «Aus Selbstschutz bin ich seit langer Zeit nicht mehr auf den sozialen Medien präsent», sagt Markle.