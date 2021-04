Auf körperlichen Kontakt mit ihrer Mama verzichtet sie derzeit vollends. Ihren verstorbenen Vater hätte sie früher immer auf die Glatze geküsst, erzählt Bessin, ihre Mutter hingegen in den Arm genommen. Derzeit aber nicht: "«ch will ja nicht, dass sie krank wird. Ich möchte, dass sie noch lange da ist.» Eine schwere Situation für Bessin, die natürlich Sehnsucht habe: «Der Geruch der Mama fehlt mir einfach, wenn du sie drückst oder knuddelst.» Als Ersatz telefoniere sie mit ihr zwei Mal am Tag.