Am Boden gereist – oder in der 1. Klasse?

Deutsche Bahn giftet wegen Foto gegen Greta Thunberg

Ein Twitter-Foto, das Klima-Aktivistin Greta Thunberg am Boden eines ICE in Deutschland zeigt, suggeriert, dass sie keinen Sitzplatz hatte. Ist sie in Tat und Wahrheit bequem in der 1. Klasse gereist?