Das Grossevent anlässlich des Platin-Jubiläums von Königin Elizabeth II. (96) rückt immer näher - am 2. Juni werden die für vier Tage angesetzten Feierlichkeiten starten. Für den 4. Juni ist etwa ein Konzert auf dem Palastgelände geplant, dessen Headliner nun laut der britischen «The Times» feststehen soll. Eine passendere Wahl hätte wohl nicht gefunden werden können, denn US-Star Diana Ross(78) soll als Hauptact auftreten - also die Queen of Motown für die Queen of England!