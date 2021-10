Die 5 schlimmsten Unfälle der Filmgeschichte

Immer wieder kommt es bei Filmproduktionen zu schlimmen Unfällen – seit 1990 starben mindestens 43 Beteiligte an Film- und TV-Sets in den USA, wie die «Daily Mail» schreibt. Mehr als 150 Personen erlitten in dieser Zeitspanne schwerste Verletzungen. Laut einer Statistik von «The Telegraph» werden jedes Jahr 20 bis 40 Menschen an Filmsets verletzt oder sogar getötet. Das macht den Beruf im Filmgeschäft zu einem der gefährlichsten der Welt. Sogar die Arbeit im Bergbau fordert weniger Opfer.