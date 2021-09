Die 5 schmerzhaftesten Promi-Trennungen

Diana soll diesem am Tag der Scheidung einen handgeschriebenen Brief hinterlassen haben, in dem sie ihre wahren Gefühle für Charles offenbarte. «Heute wurde das Ende einer fünfzehnjährigen Ehe besiegelt. Ich wollte diese Scheidung nicht, und ich träumte immer von einer glücklichen Ehe mit liebevoller Zuwendung von Charles. Auch wenn dies nicht hatte sein sollen, haben wir zwei wunderbare Jungen, die von ihren Eltern innig geliebt werden. Ein Teil von mir wird Charles immer lieben, aber wie sehr hätte ich mir gewünscht, dass er sich um mich kümmert und stolz auf meine Arbeit ist», schrieb die traurige Prinzessin. Auch wenn Diana in ihrem Brief von «Hass, Eifersucht und Neid» schreibt, schliesst sie diesen mit versöhnlichen Worten: «Ich wünsche mir so sehr, Charles' beste Freundin zu werden, ich verstehe besser als irgendjemand sonst, was er will und was in ihm vorgeht.»