Die Sandalen von Steve Jobs unter dem Hammer

Ein einwandfreier Zustand der Ware ist für viele die Grundvoraussetzung für den Kauf. Nicht so bei den Birkenstocks von Steve Jobs – hier war es gerade der ziemlich abgetragene Look der Schuhe, die den Preis rechtfertigen. Das Auktionshaus formuliert es so: «Das Fussbett aus Kork und Jute enthält die durch jahrelangen Gebrauch geformten Abdrücke von Steve Jobs' Füssen.» Der Zustand ist sogar so schlecht, dass sich selbst der Apple-Mitbegründer von ihnen trennte und sie in den Abfall warf. Dort fand sie Mark Sheff, sein ehemaliger Hausverwalter, der sie nun zu viel Geld machte. Gut möglich, dass sich der neue Besitzer der Finken nun einen Kreativitätsschub erhofft, denn Steve Jobs trug sie, als er mit der Entwicklung des Apple-Computers beschäftigt war. «Die Birkenstocks waren das Markenzeichen der Tech-Ikone», schreibt das Auktionshaus stolz.