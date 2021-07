Warum sich George und Amal Clooney ausgerechnet für ein Haus in Südfrankreich entschieden haben, ist nicht bekannt. Denn eigentlich lieben sie ja ihre Villa am Comersee heiss und innig und besitzen ausserdem Liegenschaften in New York, Los Angeles und London. Ein Argument könnte die Nähe zum Château Miraval von Kumpel Brad Pitt und seiner Ex-Frau Angelina Jolie sein. Von Brignoles zum Weingut Château fährt man mit dem Auto – oder im Falle von George Clooney mit dem Töff – in gerade einmal 35 Minuten.