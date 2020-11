Harris vertritt nicht nur Afroamerikaner, ihr Hintergrund ist multikulturell: Die Mutter, Shyamala Gopalan, kam 1938 in Madras, Indien, zur Welt, im heutigen Chennai. Eigentlich sollte sie einen von ihrer Familie ausgewählten Mann heiraten. Doch als die University of California in Berkeley Gopalan annimmt, schicken die Eltern sie ins Land der unendlichen Möglichkeiten. Auf dem Campus lernt sie den Jamaikaner Donald Harris kennen – und lieben. Sie engagiert sich in der Krebsforschung, er wird Wirtschaftsprofessor der weltweit renommierten Universität in Stanford. 1964 bekommen sie ihre erste Tochter: Kamala, was auf Sanskrit «Lotusblüte» bedeutet. Drei Jahre später folgt Schwesterchen Maya. Als Kamala sieben ist, lassen die Eltern sich scheiden.