In der Tat: Sofia Villani Scicolone, so der bürgerliche Name Sophia Lorens, kommt am 20. September 1934 in Rom zur Welt, wächst in Neapel auf. Mamma Romilda arbeitet als Klavierlehrerin, Vater Ricardo, angeblich adliger Bauingenieur, ist in seinen Kreisen ein angesehener Mann. Doch statt Sophias Mutter zu heiraten, macht er sich aus dem Staub. Um ihre Kinder durchzubringen, versucht die Mamma aus Sophias Schönheit Kapital zu schlagen, lässt ihre Älteste an Miss-Wahlen teilnehmen, als Fotomodell posieren – und schickt sie als Komparsin zu Filmdrehs.