Die Ukraine sei ein Puzzlestück in Putins Vision, sagt Klitschko. «Wir wollen Demokratie, er Auto-kratie.» Klitschkos Botschaft an die Schweizerinnen und Schweizer ist deutlich: «Man kann nicht halb schwanger sein! Dieser Konflikt ist Schwarz oder Weiss. Entweder man unterstützt Russland – oder uns.» Und die Wirtschaftselite mahnt er: «Hört auf, mit Russland Geschäfte zu machen. Die benützen dieses Geld, um ihre Armee zu stärken.» Ein Rabbi kommt auf Klitschko zu, drückt ihm lange die Hand und sagt: «We are with you» – «wir unterstützen euch.» Dann müssen beide los. Am Mittag treten -Vitali und sein Bruder Wladimir, 46, gemeinsam auf – in einem seltsamen Rahmen. Doch dazu später.