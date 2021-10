Die fünf lustigsten Promi-Missgeschicke

Es geschah an den Golden Globes im Jahr 2017 und erst noch in dem Moment, als alle Kameras auf sie gerichtet waren. Emma Stone, 32, will ihrem Kollegen, dem Regisseur Damien Chazelle, für die Auszeichnung für das beste Drehbuch für «La La Land» gratulieren, als dieser freudig aufspringt und von einer Seite von Ryan Gosling umarmt wird, von der anderen Seite von seiner Freundin Olivia Hamilton. Chazelle zeigt sich als Gentleman und schenkt das erste Küsschen seiner Angetrauten, was Emma Stone so nicht mitschneidet und ihren Kuss ins Leere schickt. Ihre Reaktion auf die peinliche Situation hätte aber ebenfalls einen Preis verdient.