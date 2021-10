Die Hochs und Tiefs von Alec Baldwin

Geboren wird der Schauspieler mit irischen, britischen und französischen Wurzeln 1958 auf Long Island. Sein Vater ist Lehrer und Footballcoach, die Mutter zieht Alec und dessen drei jüngere Brüder Daniel, 61, William, 58, und Stephen, 55, gross. Alle sind heute Schauspieler. Nach der Highschool schreibt sich Alec an der Uni in Washington D.C. fürs Politik-Studium ein. Sein Vater hat ihm unter anderem den Wert intellektueller Aufrichtigkeit mit auf den Weg gegeben. Alec, der sich als Student politisch engagiert, wird dafür vom Establishment der Uni geschnitten. Er wechselt an die New York University, besucht dort in der Freizeit Schauspielkurse am berühmten Lee Strasberg Institute. 1979 schmeisst er sein Studium, steht auf Theaterbühnen, spielt in billigen TV-Serien mit. Eine davon, die Soap «Die Texas-Klinik», sei so schlecht gewesen, «dass fast jeder Schauspieler Angst hatte, er würde für sie verantwortlich gemacht», erinnert er sich. Es folgen Jahre im Rausch: Baldwin greift oft zur Flasche, wirft sich Drogen ein. Trauriger Höhepunkt: eine Überdosis. «Da war wirklich viel, viel Schmerz involviert.» Doch er kämpft sich aus seiner Drogen- und Alkoholsucht heraus. «Mit 27 wurde ich clean.»