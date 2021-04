Die Musikwelt verabschiedet sich von DMX

Der US-amerikanische Rapper DMX ist tot, wie seine Familie am 9. April mitgeteilt hat. Nach einem Zusammenbruch war der 50-Jährige, der seit mehreren Jahrzehnten dank Hits wie «Where The Hood At» als feste Grösse im Hip-Hop galt, Anfang April in ein Krankenhaus in New York eingeliefert worden. Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus der Musik- und Entertainmentwelt verabschiedeten sich nun von Earl Simmons, so sein bürgerlicher Name, in den sozialen Medien.