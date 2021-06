Die Royals im Fussballfieber

Es ist vermutlich eine der angenehmen Seiten des Jobs. Am 14. Juni schaute sich Spaniens König Felipe von der Tribüne aus das Spiel Schweden gegen Spanien an. «Ich bin sicher, sie werden es schaffen», sagte er zuvor laut der Zeitung «Hola». Am Ende nutzte das Daumendrücken wenig. Der Match endete 0:0.