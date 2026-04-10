«Die Schweiz hat mich nicht gewollt»

Es ist die endgültige Aussöhnung mit seinem Geburtsland. Mit brüchiger Stimme sagte er bei der Preisverleihung: «Ich empfinde diese Ehrung als eine Art Heimkehr in das Land, das mich einst verstossen hat.» Der Mann, den Zürich einst nicht wollte und den der Vater verleugnete, hat vor seinem Tod noch Frieden mit seiner Heimat geschlossen. Schweizerdeutsch habe er früher übrigens ordentlich gesprochen, erinnert er sich 2012 im Interview mit dem «SonntagsBlick». Adorf starb am 8. April in Paris.