«Die Sopranos»-Darsteller Tony Sirico gestorben

«Es wird niemals einen anderen wie dich geben»

Auch Jamie-Lynn Sigler (41), die in der Serie Meadow Soprano spielte, verabschiedet sich via Instagram von Tony Sirico. «Ich habe dich so sehr geliebt. [...] Du warst SO ein phänomenaler Schauspieler. Hast jede Szene gestohlen, in der du warst. Du warst zäh, stark jedoch süss und ein wirklicher Künstler. Es wird niemals einen anderen wie dich geben. Ich bin so glücklich, dich gekannt zu haben und von dir geliebt worden zu sein», schreibt die Schauspielerin.