Die Stones rollen an

Zweieinviertel Stunden rocken die Stones das Madrider Stadion. Sie sind in Topform, haben riesig Spass. Vor allem Jagger ist noch fit wie ein Jungspund, Richards hat vor einer Weile mit dem Rauchen aufgehört. Als letzte Zugabe gibts «Satisfaction». Nochmals minutenlange Ovationen. Die Stones beweisen einmal mehr: Sie sind noch immer die beste Rockband der Welt. «Auf der Terrasse unseres Hotels haben wir Ronnies Geburtstag gefeiert», erzählt Woodroffe tags darauf. Ein paar Freunde und Familienmitglieder der Band waren da, «wegen Covid bewegen wir uns in einer engen Bubble». Mick sei erleichtert gewesen, «dass die Show so gut lief und das Pu-blikum so begeistert war. Und er war stolz auf die grossartige Performance der Band.» Am 17. Juni rollen die Stones im Berner Wankdorf-Stadion ein – es hat noch Tickets. Es wird das 16. Mal sein, dass Mick & Co. in der Schweiz auftreten – auch heuer organisiert vom Zürcher Konzertveranstalter André Béchir, 73. Wirds das letzte Mal sein, dass die Stones die Schweiz mit «Jumpin’ Jack Flash» und «Miss You» beehren? Woodroffe schmunzelt. «Die Stones freuen sich auf die Schweiz. Doch an Abschied denkt keiner von ihnen. Weil sie einfach spielen wollen.» Keith Richards hat kürzlich in einem Interview gesagt: «Das Leben ist zu interessant zum Sterben.»