Dass der 74-jährige US-Präsident zu allem fähig ist, ahnt man früh: An Trumps Vereidigung am 20. Januar 2017 hätten «so viele Menschen wie noch nie» teilgenommen, behauptet damals Regierungssprecher Sean Spicer – Bilder liefern den Gegenbeweis. Kellyanne Conway, enge Beraterin Trumps, lanciert da den Begriff der «alternativen Fakten». Diese werden zu Trumps Kommunikationsmittel der Wahl. Was ihm nicht gefällt, schimpft er «Fake News». Die Folge: Trumps Anhänger verlieren das Vertrauen in etablierte Medien.