Brad Pitt setzt nicht voraus, dass ihn in Hollywood jeder kennt

Kurze Zwischenfrage: Gibt es irgendjemanden in Hollywood (oder auf der Welt?!?), der Brad Pitt nicht kennt? Denn: Brad Pitt pinnte sich ganz brav das Namensschild an. Darauf war zu lesen: «Brad Pitt – Nebendarsteller – Once Upon A Time In Hollywood».