Diese Abschiede und Neuzugänge gab es im «Tatort» 2021

Nora Tschirner erklärte allerdings im September in einem Interview mit der Funke Mediengruppe: «Der aktuelle Stand ist: Es geht nicht weiter.» Man sei in «Der feine Geist» zu einem fulminanten Ende gekommen. «Ich weiss natürlich nicht, was der MDR mit dem Weimarer ‹Tatort› plant, aber in dieser Konstellation wird es ihn nicht mehr geben.»