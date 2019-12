Im Film gaben sie ein so schönes Paar ab. Doch in der Realität fanden sich die beiden Hauptdarsteller Libuše Šafránková, 66, und Pavel Travnicek, 69, lediglich nett. «Gefunkt hat es im Schneematsch nicht», so der Prinz einst in einem Interview. Gute Freunde blieben die beiden aber auch danach noch. Als vor ein paar Jahren bekannt wurde, dass die Aschenbrödel-Darstellerin die Diagnose Lungenkrebs erhalten hat, kontaktierte der Schauspielkollege sie sofort. «Libuše kann und wird es überleben. Sie ist eine starke Persönlichkeit!»