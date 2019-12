Diese Filme helfen gegen Familienstress

Ein Film voller Fabelwesen und Zauber. Die Einhörner werden vom bösen König Haggad in einer Höhle gefangen gehalten und von einem Stier aus Feuer bewacht. Das letzte freie Einhorn macht sich gemeinsam mit dem Zauberer Schmendrik und der Maid Molly auf die Reise, die anderen zu retten. Um unerkannt in die Festung des Königs zu kommen, muss sich das Einhorn in die Prinzessin Amalia verwandeln. Der Sohn des Königs, Prinz Lìr verliebt sich unsterblich in die unnahbare Schönheit. Am Ende kommt es zum Kampf um die Freiheit der Einhörner. Wer gewinnt, wird hier nicht verraten.