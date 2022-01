Diese Filme räumen bei den Golden Globes ab

In der Kategorie «Bester Schauspieler in einem Musical oder Komödie» siegte Andrew Garfield, 38, für «Tick, Tick ... Boom!». In der Sparte «Bestes Drehbuch» gewann Kenneth Branagh, 61, für «Belfast», der deutsche Komponist Hans Zimmer, 64, holte sich die Trophäe für die Musik in «Dune». Zum besten Lied in einem Spielfilm wurde «No Time To Die» aus dem jüngsten James-Bond-Film von Billie Eilish, 20, und Finneas O'Connell, 24, gekürt.